Skullcandy Rail, solo 49,99€ con sconto del 29%: auricolari degni di un pirata

Le Skullcandy Rail sono attualmente disponibili su Amazon a 49,99€, con uno sconto del 29% rispetto al prezzo più basso recente di 69,99€. Questi auricolari true wireless dal look ribelle offrono una combinazione eccellente di qualità sonora, comfort e funzionalità avanzate a un prezzo molto, molto competitivo.

Le Skullcandy Rail presentano un design compatto e confortevole, caratterizzato da un mix di plastica opaca e trasparente che permette di vedere alcuni componenti interni, conferendo loro un aspetto moderno e accattivante. Gli auricolari sono progettati per adattarsi perfettamente all’orecchio, garantendo una buona isolazione passiva dal rumore.

Questi auricolari sono dotati di molte funzionalità avanzate, che le rendono un’opzione estremamente interessante nella loro fascia di prezzo. Tra queste, segnaliamo:

Durata della batteria di 7-10 ore per singola carica, con ulteriori 20-28 ore fornite dalla custodia di ricarica, a seconda dell’uso della cancellazione attiva del rumore (ANC).

Custodia di ricarica wireless.

Connettività Bluetooth 5.2 e supporto per la ricarica tramite USB-C.

Quattro microfoni Clear Voice per chiamate nitide.

Modalità trasparenza regolabile e preset EQ personalizzabili tramite l’app Skull-IQ .

. Tecnologia Tile integrata per ritrovare gli auricolari in caso di smarrimento

In termini di prestazioni, le Skullcandy Rail offrono una qualità del suono eccellente, con bassi profondi e alti cristallini. La cancellazione attiva del rumore è efficace, anche se non al livello dei modelli più costosi, ma combinata con l’isolamento passivo, permette di ridurre notevolmente i rumori esterni ottenendo un risultato estremamente soddisfacente.

Se cerchi degli ottimi auricolari TWS senza per questo dover per forza spendere più di 100€, ti suggerisco di non farti assolutamente scappare questa offerta: acquista le Skullcandy Rail ora per averle a meno di 50€!