Sistema mesh Eero 6 in offerta con il 41% di sconto: internet velocissimo in tutta la casa

Amazon ci dà un primo gustoso assaggio dei Prime Days estivi del 2024. L’Eero 6 è in super offerta su Amazon con uno sconto meraviglioso: normalmente la confezione da 2 viene venduta a 219€, ma oggi è tua a solamente 129,99€.

Il router Wi-Fi mesh Amazon eero 6 è progettato per offrire una connessione stabile e veloce in tutta la casa, coprendo fino a 280 metri quadrati. Grazie alla tecnologia Wi-Fi 6, il sistema eero 6 è in grado di gestire velocità fino a 500 Gbps, garantendo prestazioni ottimali per streaming in 4K, gaming online e altre attività ad alta intensità di banda.

Questo avanzato sistema mesh è semplicissimo da configurare e utilizzare, grazie ad una delle applicazioni più comode della categoria. Si possono collegare fino a 75 dispositivi contemporaneamente, ed è anche possibile assegnare priorità diversa a ciascuno di essi, in modo – ad esempio – da privilegiare il computer da lavoro o la console da gaming.

La tecnologia mesh assicura una copertura uniforme in tutta la casa, eliminando le zone morte e migliorando la qualità della connessione anche nei punti più lontani dal router principale.

L’app consente di monitorare la rete, eseguire test di velocità, gestire dispositivi connessi e implementare controlli parentali, offrendo un controllo completo della tua rete domestica. Oltre alla connettività Wi-Fi, ogni unità eero 6 è dotata di porte Ethernet, permettendo di collegare dispositivi cablati per una connessione ancora più stabile e veloce.

Non farti scappare questa offerta, è il momento perfetto per sfruttare finalmente a pieno la fibra ottica di casa tua: acquista l’Eero 6 a meno di 130€!