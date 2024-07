Sistema Mesh ASUS ZenWiFi: un AFFARE da non perdere (-30%)

Il sistema ASUS ZenWiFi XD4 AX rappresenta l’apice della tecnologia Mesh WiFi 6, e oggi è disponibile su Amazon con un incredibile sconto del 30%. Questo sistema, con tecnologia AX1800 e bande a 2,4 GHz 2×2 e 5 GHz 2×2, è progettato per fornire una copertura WiFi impeccabile fino a 420m², perfetto per abitazioni di grandi dimensioni o a più piani.

Approfitta subito di questo affare su Amazon e acquistalo al prezzo speciale di soli 141,99 euro, anziché 202,90 euro.

Sistema Mesh ASUS ZenWiFi: la soluzione definitiva alle tue esigenze di connessione

Il sistema ZenWiFi AX Mini include un router ASUS AX1800 WiFi 6 e due nodi di estensione, garantendo connessioni WiFi superveloci, affidabili e sicure sia all’interno che all’esterno della casa. Grazie alla tecnologia WiFi 6, il ZenWiFi AX offre una larghezza di banda totale fino a 1800 Mbps, risultando fino a 1,4 volte più veloce rispetto ai tradizionali router WiFi 5. Questo si traduce in streaming 8K senza interruzioni e una velocità di navigazione eccezionale per tutti i dispositivi collegati.

Una delle caratteristiche distintive di questo sistema è la sua integrazione con i servizi per la smart home, tra cui Alexa e IFTTT. Disponibile in eleganti colori bianco o nero, il design del ZenWiFi AX Mini si adatta perfettamente a qualsiasi arredamento, combinando funzionalità e stile in modo armonioso.

Il ZenWiFi AX non si distingue solo per le sue prestazioni, ma anche per le sue caratteristiche di sicurezza. Con AiProtection Pro, avrai a disposizione un sistema di protezione internet e controllo parentale avanzato, incluso a vita. Questo ti permette di monitorare facilmente la tua rete attraverso un’applicazione mobile, garantendo la massima tranquillità per tutta la famiglia. Inoltre, offre un grado di sicurezza di classe commerciale, assicurando che la tua rete sia sempre protetta dalle minacce esterne.

Una delle funzionalità più apprezzate è la flessibilità nella denominazione della rete. ZenWiFi consente di scegliere se utilizzare un unico nome per tutte le bande di frequenza o nomi separati per ciascuna, adattandosi alle tue esigenze specifiche.

Questa è l’occasione perfetta per aggiornare il tuo sistema WiFi con una tecnologia all’avanguardia. Approfitta dell’offerta su Amazon e goditi una connettività senza precedenti, al prezzo ridicolo di soli 141,99 euro.