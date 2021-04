Con la Beta 6 di iOS 14.5, si è scoperto che Apple sta apportando diverse importanti modifiche a Siri. La società afferma che l’assistente virtuale del brand non utilizzerà più, per impostazione predefinita, una voce femminile. La nuova release del software per iPhone/iPad aggiunge due opzioni vocali aggiuntive tra cui scegliere. Le modifiche si applicano anche all’HomePod.

Siri: si potrà scegliere la voce preferita

Come riportato da TechCrunch, Apple afferma che questo cambiamento fa parte del suo costante impegno per la diversità:

Siamo entusiasti di presentare due nuove voci Siri per chi parla inglese e l’opzione per gli utenti Siri di selezionare la voce che desiderano quando configurano il proprio dispositivo. Questa è una continuazione dell’impegno di lunga data di Apple per la diversità e l’inclusione e per prodotti e servizi progettati per riflettere meglio la diversità del mondo in cui viviamp.

Il rapporto spiega che le nuove voci utilizzano “registrazioni di talenti di origine che vengono quindi eseguite attraverso il motore di sintesi vocale neurale di Apple“. Questo consentirà alle voci di “parlare in modo più organico“, anche quando le frasi verranno generate al volo. Le nuove voci saranno (inizialmente) disponibili nei soli Paesi di lingua inglese.

In parole povere, questo significa che a partire da iOS 14.5, agli utenti verrà chiesto di scegliere autonomamente un assistente vocale per la prima volta. Inoltre, iOS 14.5 beta 6 apporta anche miglioramenti alle voci di Siri in Irlanda, Russia e Italia, aggiornandole al testo neurale. Ciò significa che 38 voci stanno ora utilizzando questa nuova tecnologia. “Siri ora gestisce 25 miliardi di richieste su oltre 500 milioni di dispositivi e supporta 21 lingue in 36 paesi“, afferma il rapporto.

Se siete sviluppatori e avete osservato qualche cambiamento nella beta di iOS 14.5 o nelle altre nuove versioni di Apple oggi, fatecelo sapere. Vi invitiamo inoltre, a restare sintonizzati per le ultime novità e notizie in merito.

