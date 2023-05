iPhone 16 Pro e 16 Pro Max: i display diventeranno ancora più generosi

Sembra che Apple sia intenzionata ad aumentare le dimensioni degli schermi dei suoi futuri smartphone di punta. iPhone 16 Pro e 16 Pro Max potrebbero esser molto più “grandi” degli attuali device della compagnia. Si dovrebbe passare da 6,1 e 6,7 pollici a, rispettivamente, 6,3 e 6,9 pollici. Ci domandiamo però: aumenterà solo lo schermo, magari con l’ausilio delle cornici ridotte, o cambierà proprio il form factor? Inoltre questa modifica pare che interesserà solo le iterazioni premium della gamma del 2024; iPhone 16 e 16 Plus dovrebbero rimanere ancora con le dimensioni che conosciamo oggi: 6,1 e 6,7″.

iPhone 16 Pro e 16 Pro Max: saranno giganteschi, a quanto pare

A riportare queste informazioni ci ha pensato il noto analista di DSCC Ross Young che ha suggerito il tutto sul suo account Twitter con i suoi super follower. Il CEO spesso ha fatto previsioni sui piani di Apple che si sono rivelate molto spesso azzeccate e veritiere. Inoltre, altre fonti interne hanno confermato questi leak al portale di MacRumors.

Come detto, apprendiamo oggi che iPhone 16 Pro e 16 Pro Max saranno già grandi del previsto: avranno schermi da 6,3 e 6,9 pollici ma questa rimodulazione non dovrebbe toccare le iterazioni basiche della gamma. Sono solo rumor, quindi vi invitiamo a prenderli con “un pizzico di sale”.

Nelle notizie correlate, vogliamo consigliarvi iPhone 14 da 128 GB in super sconto su Amazon: il modello entry level della gamma 2022 di Apple si porta a casa oggi con un prezzo strepitoso: solo 799,00€, spese di spedizione incluse, con consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio, con possibilità di dilazionare l’importo dell’articolo in comode rate con Cofidis e molto altro ancora. Vi invitiamo ad approfittarne se siete interessati perché le scorte sono alquanto limitate o peggio, la promozione potrebbe terminare a breve. Inoltre, avrete accesso a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte, tutti i giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.