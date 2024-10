Silo: Apple TV+ pubblica il trailer ufficiale della seconda stagione

Nelle scorse ore Apple TV+ ha pubblicato sui suoi canali social il trailer ufficiale della seconda stagione di Silo, la serie tv di fantascienza con protagonista l’attrice Rebecca Ferguson. Confermata anche la data di uscita della serie, con i nuovi episodi che saranno disponibili a partire dal 15 novembre (anche qui in Italia).

Tra le novità più importanti si annovera l’arrivo nel cast di Steve Zahn, attore statunitense noto per aver preso parte a The War – Il pianeta delle scimmie (2017) e Radio Killer (2001). In Silo 2 Zahn interpreterà il personaggio Solo, uno dei protagonisti dei romanzi della Trilogia del Silo di Hugh Howey, da cui è tratta la serie.

Ecco il trailer rilasciato da Apple nelle ultime ore.

La seconda stagione riprenderà dal finale della prima, quando Juliette (Rebecca Ferguson) aveva iniziato ad esplorare il mondo esterno. Riallacciandoci alla Trilogia del Silo, i nuovi episodi dovrebbero rappresentare la trama della seconda parte del primo romanzo, in una continuazione ideale con la prima.

Per chi ancora non ha visto la prima stagione, Silo racconta le vicende degli ultimi diecimila abitanti della Terra, costretti a vivere dentro un silo posizionato sottoterra che li protegge dalla natura distopica del mondo esterno. La protagonista della storia è l’ingegnere Juliette (Rebecca Ferguson), alla ricerca di risposte dopo aver assistito all’omicidio di una persona a lei cara.

Oltre a Rebecca Ferguson e la new entry Steve Zahn, gli attori principali di Silo sono Rashida Jones (Allison Becker), David Oyelowo (Holston Becker), Common (Robert Sims), Tim Robbins (Bernard Holland), Harriet Walter (Martha Walker), Avi Nash (Lukas Kyle), Rick Gomez (Patrick Kennedy) e Chinaza Uche (Paul Billing).

Come nella prima stagione, anche la seconda avrà in totale dieci episodi. Il debutto di Silo 2 è fissato per il 15 novembre, con il rilascio di un nuovo episodio ogni venerdì.

