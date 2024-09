Apple TV+: i nuovi arrivi di ottobre 2024

Riempi le tue serate autunnali con film e serie TV speciali grazie ad Apple TV+, la piattaforma di streaming live e on demand firmata Casa Cupertino in grado di sorprenderti con il suo intrattenimento. Se ancora non ti sei abbonato fallo subito e goditi un ricco catalogo di contenuti che a ottobre 2024 crescerà ancora di più.

Infatti, sono in programma tantissimi titoli che usciranno regolarmente durante tutto il mese. Forse non vedi l’ora di gustarti Before, la miniserie che debutterà con due episodi e poi ce ne regalerà uno nuovo ogni venerdì, fino al finale il 20 dicembre. “Crystal – recita la sinossi ufficale – interpreta Eli, uno psichiatra infantile che, dopo aver recentemente perso la moglie Lynn, incontra Noah, un ragazzo problematico, che sembra avere un legame inquietante con il passato di Eli. Mentre Eli cerca di aiutare Noah, il loro misterioso legame si approfondisce“.

Degnao di nota il thriller psicologico Disclaimer dove “l’acclamata giornalista Catherine Ravenscroft ha costruito la sua reputazione rivelando le malefatte e le trasgressioni degli altri. Quando riceve un romanzo da un autore sconosciuto, si rende conto con orrore di essere la protagonista di una storia che mette a nudo i suoi segreti più oscuri e minaccia di distruggere la sua famiglia. Mentre Catherine lotta contro il tempo per scoprire la vera identità dello scrittore, è costretta a confrontarsi con il suo passato prima che questo distrugga la sua vita e i suoi rapporti con il marito Robert e il figlio Nicholas“.

Apple TV+: a ottobre 2024 le novità non mancheranno

Preparati a un mese di ottobre 2024 ricco di novità su Apple TV+. Ecco tutti i titoli in arrivo:

2 Ottobre

Slow Horses (Stagione 4 con finale stagione)

Dov’è Wanda? (Stagione 1 con finale 13 novembre)

Bad Monkey (Stagione 1 e finale stagione)

Disclaimer – La vita perfetta (Miniserie con finale 15 novembre)

Pachinko – La moglie coreana (Stagione 2 con finale stagione)

Shrinking (Stagione 2 con finale 25 dicembre)

Before miniserie (Finale 20 dicembre)

Tu Tambien Lo Harias – Tacito accordo (Stagione 1 con finale 11 dicembre)

Familia de medianoche – Emergenze notturne s.1 (Un episodio ogni settimana con finale 20 novembre)

La Maison (Stagione 1 con un episodio ogni settimana e finale 15 novembre)