Silent Hill 2 Remake, prime immagini gameplay trapelate?

Dopo mesi, quasi anni, di indiscrezioni sembra che qualcosa si muova sul fronte che dovrebbe portarci l’atteso remake di Silent Hill 2. Una serie di immagini è comparsa ed è poi stata censurata sui social network: gli scatti pare fossero tratti da una vecchia build del progetto che sarebbe in sviluppo presso gli studi di Bloober Team (The Medium).

Supposedly more images of this remake: Credit @alej135 pic.twitter.com/mifC9ucJ4D — Andrew Marmo (@the_marmolade) September 4, 2022

Gli screenshot, a bassissima risoluzione, mostrano quello che sembra essere James Sunderland impegnato ad esplorare vari ambienti con una telecamera sopra le spalle che ricorda quella adottata da Resident Evil 4. In un’altra immagine tiene un’arma e in un’altra ancora pare stia per iniziare a combattere contro una delle iconiche “infermiere” della serie.

Silent Hill 2 Remake: annuncio ufficiale vicino?

Cosa sappiamo in concreto del presunto progetto del remake di Silent Hill 2? Collegandoci a quanto afferma la fonte delle immagini, che parla di Bloober Team come sviluppatore del titolo, è certo che il team polacco ha già firmato una partnership strategica con Konami sullo sviluppo di nuovi contenuti.

In molti hanno subito pensato a un collegamento con Silent Hill, vista l’esperienza dello studio con i giochi horror, anche se non ci sono poi state conferme ufficiali in tal senso.

Ora, la comparsa di queste immagini, insieme all’evento che Konami terrà tra qualche giorno in occasione del Tokyo Game Show 2022, lascia pensare che forse ci prepariamo all’annuncio ufficiale. Il gioco dovrebbe essere un’esclusiva temporanea per PlayStation 5, ma anche qui è bene attendere conferme.

