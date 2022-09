Bundle PS5 disponibile su Amazon e IN OFFERTA: da non crederci

Non pensavamo di scrivere tanto presto un articolo del genere, ma è tutto vero: il bundle PS5 con Horizon Forbidden West è ancora disponibile su Amazon tramite il sistema ad invito. E c’è di più, perché la console è acquistabile persino in offerta.

Esatto: il prezzo è sceso a 531,81 euro, contro i 559,99 previsti originariamente con il bundle. Se pensi che la console liscia costa adesso 549,99 euro dopo l’aumento di prezzo annunciato da Sony, capisci bene che se riesci ad acquistarla farai un affare indimenticabile, alla faccia dei bagarini!

Riuscire ad assicurarsi il bundle ovviamente non è semplice: tutto quello che devi fare è cliccare su “Richiedi Invito“. Sarai messo in coda per ricevere un link al tuo indirizzo email associato all’account Amazon che ti permetterà di acquistare la console. È necessario che il tuo account sia idoneo e che ovviamente ci siano delle scorte disponibili.

Bundle PS5 in offerta: la sorpresa di Amazon

Il sistema ad invito è stato introdotto da Amazon per limitare al massimo il fenomeno del bagarinaggio. Questo non significa che PlayStation 5 sia improvvisamente diventata facile da trovare, ma è un ottimo metodo per mettersi in coda e ricevere il link quando ci saranno nuove scorte da distribuire.

Tutto questo senza bundle aggiuntivi che alzano inutilmente il prezzo di acquisto: solo l’offerta originale, peraltro in questo caso con una piccola promozione, che se sarai fortunato ti permetterà di farti un bel regalo in vista dell’autunno videoludico.

La confezione include:

1 PS5 Standard

1 copia di Horizon Forbidden West

1 DualSense

1 Cavo HDMI

1 Cavo di alimentazione

Nel frattempo, per PlayStation 5 è appena arrivato l’atteso remake di The Last of Us, mentre a novembre tutta l’attenzione sarà focalizzata sull’imperdibile God of War Ragnarok.

