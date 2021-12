Sì, un altro rumor riguardante il Samsung Galax S22

Un'altra fuga di notizie è appena emersa in rete relativa al debutto del futuro Samsung Galaxy S22 Ultra. Ieri abbiamo visto una quantità indecifrabile di indiscrezioni sui nuovi top di gamma dell'OEM sudcoreano e sembra che tale ondata non si sia ancora placata.

Samsung Galaxy S22 Ultra: un nuovo sguardo al device

Ieri, uno dei rumor più interessanti di sempre sul Galaxy S22 è trapelato online; grazie al designer Ben Geskin siamo riusciti ad avere un primo sguardo a quello che potrebbe essere – a tutti gli effetti – il design ufficiale del dispositivo in colorazione Rose Gold e bianco.

Tuttavia, la foto del rendering era tagliata a metà e mostrava solo la metà superiore dei flagship, ma ora stiamo ricevendo la versione completa non tagliata per gentile concessione della gente di LetsGoDigital.

L'immagine completa rivela che il Galaxy S22 Ultra in oro rosa potrebbe avere una S Pen nera che servirà anche a ricordarci quanto sarà sorprendente quella versione del telefono. Ci sarà anche un Galaxy S22 Ultra rosso pronto al debutto se si deve credere alle indiscrezioni, anche se in questo momento non si sa quali mercati otterranno le colorazioni più bizzarre. Speriamo che siano disponibili ovunque, ma in passato non è sempre stato così. Staremo a vedere.

Detto questo, dovrebbe esserci anche un S22 Ultra verde, quindi ce ne sarà per tutti i gusti anche se Samsung decidesse di non rendere disponibili tutte le tinte in tutti i mercati. Ancora una volta, nessuno può dire quali mercati otterranno i colori: tali informazioni saranno rivelate solo quando la serie S22 sarà ufficiale a febbraio, quindi dovrete aspettare per scoprire se sarete in grado di acquistare la versione Rose Gold del device o quella rossa.