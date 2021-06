In una recente intervista con il Washington Post, Doug Bowser, presidente della filiale statunitense di Nintendo, ha affermato che la Switch sta attualmente vendendo molto bene e che l'azienda svelerà i nuovi modelli (leggasi Nintendo Switch Pro) quando sarà il momento.

Nintendo Switch Pro: quali sono le novità?

Doug Bowser ha dichiarato:

Ci siamo concentrati sulla tecnologia e su come la tecnologia può migliorare l'esperienza di gioco, piuttosto che migliorare la tecnologia per il bene di migliorare la tecnologia”. Il modo in cui la tecnologia migliora l'esperienza di gioco è qualcosa a cui abbiamo prestato attenzione. In quali scenari si colloca l'applicazione della nuova tecnologia? Applicarlo su hardware o piattaforme esistenti o attendere l'applicazione della piattaforma di nuova generazione? Ciò comporta una serie di fattori complessi”.

Il boss ha fatto osservazioni simili in risposta alle voci sull'imminente lancio di Switch Pro di Nintendo nel dicembre dello scorso anno. Ha sempre enfatizzato i giochi, i servizi di Nintendo e la diversità degli utenti, piuttosto che la concorrenza tecnologica e i miglioramenti dell'hardware.

Parallelamente a ciò, la casa nipponica ha ufficialmente aperto la prevendita degli abbonamenti per “Hyrule Warriors: Age Of Calamity” sull'eShop. Secondo il piano, solo i giocatori che acquisteranno il pass stagionale del gioco potranno sbloccare un lotto di equipaggiamento e armi nel gioco. Tuttavia, ci sono stati alcuni problemi nell'eShop europeo. Ovvero, molti utenti sono stati in grado di ottenere questi vantaggi senza dover pre-acquistare gli abbonamenti.

Nintendo ha inviato un'e-mail scusandosi con i giocatori che avevano preordinato il tutto. La società ha affermato che risolverà il problema dopo l'uscita del primo aggiornamento di “Pulse of the Ancients“. Di recente, Nintendo ha riscontrato un grave bug nell'aggiornamento del sistema Switch 12.0.3: il problema potrebbe impedire al dispositivo di connettersi a Internet o di leggere la scheda MicroSDXC. Il funzionario ha ritirato urgentemente il firmware promettendo un hot fix immediato.

La versione 12.0.3 non aveva nuove funzionalità e il funzionario aveva affermato che “avrebbe migliorato l'esperienza di gioco e la stabilità del sistema“. Questa è la prima volta che un importante aggiornamento di sistema riscontra problemi sulla Nintendo Switch. Quindi, il nostro consiglio è quello di NON aggiornare la console alla versione 12.0.3.

Mentre Nintendo tace sul possibile lancio di Switch Pro, la nuova console è apparsa di recente su Amazon India. Inoltre, la nuova iterazione “Pro” della console ibrida è stata riportata da Boulanger, la rete di elettronica francese, a 399 euro. Proprio come su Amazon, il negozio francese ha rimosso rapidamente l'annuncio.

Nintendo

Videogames