Nintendo Game & Watch Zelda: WOW!

Per il 35° anniversario di The Legend of Zelda, Nintendo sta rilasciando una console portatile Game & Watch verde e oro a tema Zelda con quattro giochi incorporati. Potrete giocare al primo capitolo della serie, seguito dal suo sequel, Zelda II: The Adventure of Link e da The Legend of Zelda: Link's Awakening. Il quarto gioco è il Game & Watch Vermin, ma con il personaggio di Link impostato come main character. Inoltre, può essere utilizzato come orologio digitale o timer.

Il palmare uscirà il 12 novembre per 49,99 dollari che si tradurranno in 49,99€ da noi. La precedente console Game & Watch rilasciata per il 35° anniversario di Mario conteneva tre giochi, tra cui l'originale Super Mario Bros., Super Mario Bros. 2 e il gioco Game & Watch Ball.

Questa versione ha un design simile e un display LCD a colori che si trova nella versione di Mario, ma è leggermente differente, in quanto ha un pulsante di avvio e di selezione per navigare all'interno dei giochi di Zelda. A meno che Nintendo non abbia cambiato strategia, probabilmente ci sarà una porta di ricarica USB-C.

Nelle notizie correlate, sappiate che, nell'evento Nintendo Direct appena conclusosi, il colosso nipponico ha annunciato ufficialmente il sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild. La compagnia giapponese ha anche mostrato un piccolo video di gameplay che ci ha lasciato a bocca aperta e che ha fatto – letteralmente – impazzire i fan del web.

Purtroppo non si hanno notizie circa il nome ufficiale del videogame; su questo, Nintendo è stata alquanto criptica e non ha voluto dare ulteriori dettagli. Speriamo di saperne di più nelle settimane a venire.

