Si dice che Huawei tornerà a realizzare smartphone dotati di modem 5G nel prossimo futuro, anche se, i dati attuali sembrano suggerire proprio il contrario.

Huawei: riuscirà a rimettersi in pista?

I numerosi ban hanno messo a dura prova Huawei, poiché ha quasi esaurito i suoi chipset 5G dopo che gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni sui chipset Kirin di TSMC. Ciò non solo ha fermato i progressi dell'azienda nel dominio degli smartphone 5G, ma ciò potrebbe anche rendere difficile l'espansione futura per il gigante della tecnologia.

Dopo che Huawei è stata bandita per aver condotto ulteriori affari con società americane, ha iniziato a esplorare fonti alternative per mantenere viva l'attività. Tuttavia, secondo quanto riferito, alcune unità Mate 40E utilizzano ancora chip di comunicazione americani, forse acquisiti prima del divieto.

Il Mate 40E è stato rilasciato in Cina a marzo ed è ormai “Sold-Out” nella maggior parte di store ufficiali e non solo. Ciò che è più sorprendente è che la serie P50 è stata lanciata con il modem LTE laddove invece i suoi predecessori godono del supporto al 5G. Tutto questo perché Huawei sta lottando per procurarsi componenti in questa egemonia statunitense e giapponese.

Ma sembra che la compagnia di Ren Zhengfei abbia trovare una soluzione. Una fonte che afferma di essere un dipendente dell'azienda ha dichiarato che Huawei rilascerà presto nuovi terminali 5G. Questo, se dovesse risultare veritiero, dovrebbe portare gioia sia alla società che ai suoi utenti. L'unico modo per andare avanti è trovare nuove fonti, cosa che non sarà affatto facile. Vi segnaliamo che questo è solo un rumor al momento, pertanto vi invitiamo a prenderlo con “un pizzico di sale”.

La serie Mate 50 dovrebbe essere lanciata entro la fine dell'anno e dovrebbe idealmente supportare il 5G. Ciò che resta da vedere è da dove Huawei intende procurarsi i componenti necessari.

