Si fingono Amazon ma è trading online: come puoi scoprire chi ti chiama

Ogni giorno riceviamo innumerevoli chiamate da Call Center che ci propongono contratti a loro dire vantaggiosi per lo più legati a telefonia e a fornitura elettrica e gas. A volte si tratta di operatori onesti che fanno il loro lavoro, ma spesso dietro si cela un programma quotidiano che li spinge a trovare strategie per chiudere più contratti possibili. In altri casi, come quello di cui vi parleremo, si fingono Amazon.

Tali situazioni non si possono chiamare che con il loro nome: truffe. Si tratta, infatti, di operatori telefonici spregiudicati che parlando di fantomatici buoni sconto o codici coupon propongono soluzioni di trading aggressivo. Una frode ormai diffusa, questa, che sfrutta la celebrità di Amazon, ormai sinonimo di serietà, professionalità e anche successo.

Ma come puoi difenderti da questa e da altre truffe simili? Scopriamo insieme il modo per riuscire a smascherare di chi è il numero che ti sta chiamando, in qualsiasi situazione.

Attenzione alla truffa che usa come esca Amazon

Abbiamo quindi capito che in questi giorni si sta diffondendo a macchia d'olio una truffa che utilizza come esca il buon nome di Amazon. Non si tratta né di phishing e né tanto meno di smishing. Dietro questo raggiro si nascondono operatori telefonici che si fingono ciò che non sono cercando di promuovere operazioni di trading molto rischiose. Una delle società coinvolte sembra essere Negativa Servizi Finanziari, famosa per le sue attivazioni irruenti.

Una telefonata tipo inizia con la solita presentazione del tipo: “Buongiorno, siamo di Amazon. Ha letto il nostro messaggio relativo al buono sconto? Come mai non lo ha ancora utilizzato visto che ne ha diritto?“. Da qui si aggiunge la truffa che vedrebbe il destinatario della chiamata sottoscrivere un piano di trading online per avere in cambio come premio promesso un coupon di Amazon.

Ovviamente questi operatori Call Center non sono dipendenti di Amazon e nemmeno sono stati incaricati dalla multinazionale di contattare utenti promuovendo pacchetti di investimento online dando in cambio buoni sconto o codici coupon da utilizzare sul suo store. Ma come possiamo scoprire chi è in realtà a chiamarci?

Numeri sconosciuti: come scoprire chi ci sta chiamando

Se siete stati contattati da finti operatori di Amazon, da Call Center aggressivi o dalle cosiddette Telefonate Mute, ci sono diversi modi per scoprire chi ci si nasconde dietro questi numeri sconosciuti. Uno di questi possono essere alcune app presenti nello store del vostro dispositivo mobile.

Prima fra tutte Truecaller, un'applicazione gratuita che vi segnalerà chi vi sta chiamando nell'istante stesso in cui ricevete una telefonata. Sul sito internet ufficiale non solo troverete i link per scaricarla direttamente dal vostro smartphone, ma anche una barra di ricerca dove potrete inserire il numero di telefono che vi sta “perseguitando” e così scoprire di chi si tratta.

Una cosa simile l'ha messa a disposizione AGCOM, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Fondamentalmente, collegandovi alla pagina dedicata alle numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi di call center, potrete inserire il numero di telefono che sta cercando di contattarvi nell'apposita barra di ricerca. Una volta cliccato sul pulsante “Cerca”, potrete risalire all'anagrafica della società esercente l'attività di Call Center sulla base delle informazioni dichiarate dalla stessa. Attenzione però perché se la numerazione non è stata dichiarata al Registro degli Operatori di Comunicazione non otterrete alcuna informazione.

Amazon aiuta gli utenti a difendersi

Ovviamente Amazon non c'entra nulla in merito alla truffa di quegli operatori che si fingono suoi dipendenti per promuovere formule di investimento pericolose e aggressive. Tuttavia, il colosso dello shopping online ha dedicato diverse pagine dove si possono trovare utili informazioni per difendersi da attacchi phishing (email), smishing (SMS) e call center truffaldini. Ecco un estratto della pagina di cui vi stiamo parlando:

Prendiamo seriamente tentativi di frode, truffa, phishing e spoofing. Se dovessi ricevere corrispondenza che ritieni non provenire da Amazon, ti invitiamo a segnalarcelo immediatamente visitando la pagina Segnala una comunicazione o una pagina web sospetta.

In merito alle telefonate sospette, esistono alcuni trucchi per scoprire se proviene davvero da Amazon o se dall'altra parte si celano Call Center truffaldini che vogliono promuovere qualcosa di pericoloso: