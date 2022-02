Numeri sconosciuti: come scoprire chi ti sta chiamando

Purtroppo il fenomeno delle telefonate da numeri sconosciuti è in forte aumento. Questo dovuto anche al fatto che i Call Center ultimamente si sono dotati di numerazioni cellulari per contattare a scopo di telemarketing gli utenti. Ovviamente, sono in molti ormai a essere diffidenti quando a chiamarli è qualcuno di cui non conoscono il numero. Tuttavia, non rispondere a queste telefonate a priori potrebbe essere un errore. Infatti, non sappiamo mai che vuole contattarci, magari potrebbe trattarsi di un'emergenza o di un'occasione imperdibile. Ecco perché può esservi utile scoprire chi vi sta chiamando quando si tratta di numeri sconosciuti.

Numeri sconosciuti: scopri con Tellows chi ti ha chiamato

Bisogna dire che attualmente esistono tantissime soluzioni per scoprire chi ti ha chiamato quando ricevi telefonate da numeri sconosciuti. Per lo più si tratta di applicazioni che, comunque, per funzionare chiedono dei permessi di accesso ad alcune informazioni del tuo dispositivo. Inoltre, iscriversi al Registro delle Opposizioni per evitare le chiamate di telemarketing non risolverà questo problema.

Se anche tu ricevi spesso fastidiose chiamate Call Center dove non ti risponde nessuno e cade la linea dopo pochi secondi e vuoi conoscere chi c'è dietro quei numeri sconosciuti la soluzione di chiama Tellows. Si tratta di un sito internet fondato su una comunità di oltre 7 milioni di utenti iscritti che copre circa 50 Paesi.

Il compito di ogni iscritto a Tellows è quello di segnalare i numeri sconosciuti più insistenti e preoccupanti che ogni giorno compaiono sul proprio cellulare. Questo ha permesso al servizio di mettere a disposizione un database completo accessibile da tutti.

Il modo più facile per scoprire chi ti sta chiamando è digitare il numero di telefono nell'apposita barra di ricerca. Il portale in pochi secondi fornirà tutte le indicazioni del caso con le informazioni relative a quella numerazione. Non servirà installare nessuna applicazione, ma se preferite ce n'è una disponibile sia per dispositivi Android, sul Google Play Store, sia per dispositivi iOS, sull'App Store di Apple.

Una funzione interessante integrata sia per telefoni fissi che mobili è la possibilità di attivare una black list dei numeri sconosciuti più invadenti e segnalati dalla community di Tellows sul proprio smartphone o telefono di casa.