Shopping online e sfondi a tema: ecco le truffe natalizie da evitare

Il Natale è già nell'aria. Il periodo, per molti, più dolce e affettuoso dell'anno si sta avvicinando, ma insieme ai regali e all'atmosfera del periodo fatta di luci e musichette, purtroppo arrivano anche le tanto temute truffe natalizie. Come ben si sa, fattore Covid-19 aggiunto, sempre più persone prediligono gli acquisti online e da due anni a questa parte lo shopping è sempre più cyber.

Ecco quindi un terreno fertile per i cybercriminali. Non mancano però nemmeno i pericoli sugli store dai quali scaricare le app per personalizzare i nostri dispositivi elettronici, magari con sfondi a tema. Vediamo quindi insieme le due truffe natalizie da evitare.

Truffe natalizie: attenzione allo shopping online e agli sfondi a tema per smartphone

Quest'anno, ma come tutti gli anni, occorre prestare particolarmente attenzione alle truffe natalizie che solitamente si dividono in due tipologie: le prime riguardano lo shopping online e quindi il furto di denaro e di identità, le seconde invece racchiudono tutte quelle app che proliferano negli store in questo periodo e che personalizzano smartphone e tablet con sfondi animati e non a tema natalizio.

Nel primo caso, per prevenire e quindi evitare le truffe natalizie dello shopping online è importantissimo scegliere bene il negozio online dal quale fare acquisti. Consigliamo sempre di affidarsi a chi è presente sul web già da diversi anni o che comunque è conosciuto e le cui recensioni ufficiali e certificate, ad esempio quelle di Trustpilot, sono per lo più positive. Buona norma sarebbe quella di non utilizzare carte di credito per gli acquisti online, bensì carte prepagate o carte virtuali realizzate tramite app della vostra banca per singolo acquisto.

Nel secondo caso, invece, è bene domare l'irrefrenabile desiderio di rendere la propria esistenza un gigante albero di natale. Questo infatti porta a scaricare qualsiasi applicazione che possa trasformare i vostri dispositivi in veri e propri cimeli natalizi. Gusti a parte, di cui non discutiamo, molto spesso queste app, che offrono sfondi a tema per il periodo così come screensaver e gif animate, potrebbero nascondere pericolose truffe natalizie sotto forma di malware o trojan. Si tratta di virus nascosti in applicazioni all'apparenza innocue, ma che hanno l'obiettivo di impossessarsi dei dati dell'utente. Il nostro consiglio è quello di leggere prima le recensioni e scaricare solo app sicure.

Vi segnaliamo che proprio in occasione del Black Friday e del Cyber Monday, si sta diffondendo nella rete una campagna phishing che sta colpendo i clienti Amazon.