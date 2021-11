Black Friday: attenzione alla campagna phishing che sta colpendo Amazon

Il Black Friday è da sempre l'occasione ghiotta per acquistare tanti prodotti a prezzi davvero fantastici. Tra i molti utenti ce ne sono alcuni incontentabili che cercano di aggiungere ulteriori promozioni a quelle già in essere che abbassino ulteriormente i prezzi già stracciati. Ma se fosse un premio ad arrivare direttamente da voi garantendovi extra sconti e buoni fino a 1.000 euro? Ecco la natura della prima campagna phishing che sta colpendo Amazon. Si tratta di una truffa molto pericolosa che può rovinarvi non solo il Black Friday, ma anche i giorni a venire. Scopriamo insieme come riconoscerla e perché è così allarmante.

Nuovo concorso Amazon è la campagna phishing del Black Friday 2021

Sfruttare il nome del colosso dello shopping online evidentemente è una scelta vincente visto che ogni anno, con scadenza regolare, arrivano sempre nuove e rinnovate truffe che colpiscono Amazon e i suoi utenti. Infatti, come volevasi dimostrare, è iniziata la prima campagna phishing di questo Black Friday a tema: “Nuovo concorso Amazon”.

In pratica molti utenti sono diventati il bersaglio di una email che invita a partecipare a un concorso apparentemente indetto da Amazon. Da quanto indicato permetterebbe di vincere fino a 1.000 euro o incredibili sconti da utilizzare in occasione del Black Friday. In realtà è tutto falso, infatti il link indicato nella mail rimanda a una pagina fraudolenta molto simile al portale dell'eCommerce. Qui viene chiesto all'utente di rispondere a un semplice sondaggio per poi indicare i propri dati personali così da ricevere il premio.

Ovviamente prestandosi a questa cosa la vittima fornirà tutti i suoi dati ai cybercriminali che li venderanno per essere così utilizzati a scopo commerciale o per attivare abbonamenti indesiderati che svuotano il conto della vittima. È chiaro che cadere nella trappola non solo vi rovinerà il Black Friday, ma potrebbe portare a gravi conseguenze anche future.

Alcuni esperti di sicurezza informatica hanno anche scoperto l'autore di questa campagna phishing. Si tratta del sito primascelta.it, già conosciuto perché promotore di altri sondaggi a premi fraudolenti che sfruttavano nomi importanti quali MediaWorld, Unieuro, Coop, Decathlon e altri. Il nostro consiglio è quello di non fidarsi mai delle email che promettono vincite facili e premi troppo belli per essere veri. Verificate sempre anche l'URL della pagina internet a cui vi rimanda il link e nel dubbio evitate di cliccare.

Vi ricordiamo che solo pochi giorni fa i dati di Kaspersky hanno segnalato un aumento del 208% delle frodi nei pagamenti online in occasione del Black Friday. Un dato impressionante se si tiene conto che questo record è stato registrato tra settembre e ottobre di quest'anno.