Shelly Plus 2PM: 2 interruttori relè smart con misurazione di consumo in offerta

Personalizza ancora di più la domotica di casa con gli interruttori relè smart Shelly Plus 2PM: oggi puoi acquistare la confezione da 2 pezzi a soli 37,90 euro invece di 59,99, grazie al 37% di sconto attivo su Amazon. Gli interruttori integrano anche una interessantissima funzione di misurazione dei consumi.

Interruttori relè smart Shelly Plus 2PM: come funzionano

I due interruttori inclusi nella confezione sono dotati di due canali separati, così da poter gestire fino a 16A di corrente (con un massimo di 18A): inoltre sono in grado di tracciare con precisione i consumi di ciascun canale. Possono operare in modo versatile: sia in modalità relè per la gestione, ad esempio, di elettrodomestici, sia in modalità motorizzazione, magari per automatizzare tapparelle, tende, serrande e porte di garage.

Altri esempi? Puoi controllare e monitorare separatamente due luci, ottimizzando il risparmio energetico e riducendo l’utilizzo di cavi. Molto interessante è inoltre la modalità tapparella con cui programmare l’apertura e la chiusura automatica delle persiane o delle tende a orari prestabiliti.

Compatibile con i sistemi di controllo vocale come Alexa e Google Home, Shelly Plus 2PM è gestibile tramite l’app Shelly Smart Control disponibile sia per iOS che Android. L’applicazione ti permette di controllare i dispositivi da remoto, inviare notifiche in tempo reale e creare scenari personalizzati per l’automazione di casa.

Una soluzione perfetta per la tua domotica, adesso in sconto: acquista la confezione da 2 pezzi a soli 37,90 euro invece di 59,99.