Sharp: nuove Android TV 4K (e altro) a IFA EXPERIENCE

È giunto dal palco dell'evento IFA XPERIENCE 2021 l'annuncio delle novità in arrivo nel catalogo Sharp tra il Q4 2021 e l'inizio del 2022. Il produttore amplia la gamma di televisori con il lancio di nuovi modelli 4K Ultra HD basati su piattaforma Android TV, introduce prodotti inediti sul fronte audio e rinnova l'offerta di apparecchiature per la casa.

Le novità del catalogo Sharp da IFA EXPERIENCE

Concentrando l'attenzione sulle TV, si apprestano al debutto i modelli con display Quantum Dot, per la prima volta in Europa. Garantito il pieno supporto alle tecnologie HDR10, HLG (Hybrid Log Gamma) e Dolby Vision con riproduzione dei colori a 12 bit. Nella scheda tecnica figurano inoltre il sistema AQUOS Motion per una fluidità delle immagini senza compromessi e la regolazione automatica della luminosità (fino a 400 nit) in base alle condizioni di illuminazione ambientale.

Il tutto racchiuso all'interno di un design curato nei minimo dettagli, con struttura in alluminio e cornice minimalista. Nulla è stato trascurato nemmeno sul fronte audio, con altoparlanti Harman/Kardon da 24 W e surround con Dolby Atmos e DTS:X. C'è anche un triplo sintonizzatore HD per ricevere i programmi via cavo (DVB-C), antenna (DVB-T/T2) e satellite (DVB-S/S2).

Arriveranno sul mercato nel primo trimestre 2022 con diagonali da 50, 55, 65, 75 pollici e prezzi consigliati rispettivamente di 799 euro, 899 euro, 1.199 euro e 1.599 euro. Ogni modello sarà disponibile nelle colorazioni nero e argento.

Sul fronte delle soluzioni audio, Sharp ha annunciato parecchie novità. Ci sono due nuove linee di radio DAB, un sistema di streaming micro e un nuovo party speaker. A questo si aggiungono due categorie inedite: casse acustiche da scaffale e speaker portatili di alta gamma. Tra le new entry spicca la soundbar 2.1 HT-SBW202, (qualche mese fa abbiamo messo alla prova il modello HT-SBW460) per un'esperienza di livello cinematografico in salotto.

Completano il lungo elenco di nuovi prodotti quelli dedicati alla casa: dai purificatori d'aria, ai diffusori di aromi a ultrasuoni, dai condizionatori portatili ai deumidificatori. Tutti i dettagli e le specifiche tecniche di ognuno sono consultabili tra le pagine del sito ufficiale.

La donazione ad AREU

Nell'occasione, Sharp ha annunciato di aver donato 57.600 mascherine chirurgiche ad AREU (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza), con il supporto di CPA Onlus (Cancro Primo Aiuto). L'obiettivo dell'iniziativa è quello di supportare il lavoro dei comitati lombardi della Croce Rossa sul territorio. Queste le parole di Giovanni Lo Presti, Managing Director di Sharp Consumer Electronics Italia.