Sharp Aquos Sense6 UFFICIALE: tutti i dettagli

Dopo aver lanciato pochi giorni fa Sharp Aquos Zero6, la società giapponese ha appena presentato il suo nuovo smartphone Aquos Sense6, che si presenta con un design piuttosto simile al primo.

Aquos Sense6: dettagli

Il nuovo Aquos Sense6 del colosso nipponico sfoggia un display OLED IGZO da 6,1 pollici che offre una risoluzione dello schermo FHD+, frequenza di aggiornamento di 120Hz, supporto HDR10, luminosità di picco di 1.300 nits, scanner di impronte digitali in-display e una fotocamera frontale da 8 megapixel per i selfie e le video chiamate.

Sul retro, il terminale gode di un modulo per la fotocamera di forma quadrata che ospita tre sensori identici allo Sharp Aquos Zero6: ciò significa che il Sense6 gode di una cam principale da 48 megapixel, di un teleobiettivo da 8 megapixel con zoom ottico 2x e di un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel.

Sotto il cofano, il Sense6 è guidato da un chipset Snapdragon 690 – leggermente più debole rispetto alla sua controparte Zero6 -, abbinato a 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, ulteriormente espandibile tramite una scheda microSD.

Per mantenere le luci accese, il telefono trae energia da una rispettabile batteria da 4.570 mAh che è in grado di supportare lunghe ore di utilizzo in movimento; il dispositivo ha anche una classificazione IP68 per la resistenza alla polvere e all'acqua e viene fornito con Android 11 pronto all'uso.

Al momento, la società deve ancora annunciare il prezzo dello Sharp Aquos Sense6, tuttavia, la società confermato che il telefono sarà in vendita sul mercato giapponese da metà novembre.