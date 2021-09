Sharp Aquos Zero6 UFFICIALE: prezzo e caratteristiche

Sharp ha appena lanciato Acquos Zero6, definito come lo smartphone 5G più leggero al mondo: ecco tutte le specifiche tecniche e il prezzo.

Sharp Aquos Zero6: dettagli

Il nuovo smartphone – sebbene misuri 158 x 73 x 7,9 mm e abbia un peso di circa 146 grammi – è supportato da una notevole batteria 4.010 mAh (l'iPhone 12 mini pesa 135 grami, ma conta su una cella da 2.227 mAh) e sfoggia un display OLED da 6,4 pollici con risoluzione di 2340 x 1080 pixel (FHD+) e frequenza di aggiornamento di 240Hz.

Lo Zero6 è alimentato da un chipset Qualcomm Snapdragon 750G abbinato a 8 GB di RAM LPDDR4x e 128 GB di memoria UFS 2.2, ospita una configurazione quad-camera sul retro composta da un sensore primario da 48 MP, un'unità ultra-wide da 8 MP, un teleobiettivo 2x da 8 MP e un sensore ToF. Sulla parte anteriore, è presente una selfie-camera da 12,6 MP all'interno di un notch a goccia.

Sul fronte della connettività, il nuovo telefono di Sharp supporta il 5G, WiFi dual band, Bluetooth 5.1, GNSS dual band, NFC e una porta USB Type-C; altre caratteristiche includono: Android 11, uno slot per schede MicroSD (fino a 1 TB), un sensore di impronte digitali sullo schermo e la certificazione IP68 per la resistenza alla polvere e all'acqua.

Per quanto riguarda i prezzi, al momento l'azienda non si è pronunciata: tuttavia, l'Acquos zero6 dovrebbe essere pronto per il pre-ordine a partire dal 29 settembre, in tre opzioni di colore: nero, bianco e viola.