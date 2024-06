Sfrutta lo sconto di 70€ e rimuovi lo SPORCO su qualsiasi TESSUTO!

Ti è mai capitato di sporcare la tappezzeria dell’auto o il divano e non riuscire a pulire totalmente le macchie? Con il BISSELL SpotClean Pet Pro, ogni tipo di sporco sarà una passeggiata da eliminare, qualsiasi sia il tipo di tessuto sul quale si poserà. In questo momento potrai averlo a soli 189,99€, il tutto grazie allo sconto Amazon da ben 70,00€.

Tutte le caratteristiche del pulitore BISSELL

Le potenti capacità di pulizia di questo elettrodomestico sono rese possibili grazie alla sua aspirazione e alla soluzione detergente BISSELL, che insieme rimuovono efficacemente macchie e odori da una vasta gamma di superfici, inclusi tappeti, moquette, mobili e interni auto.

Concepito per essere super-maneggevole, gode di un peso di soli 6 kg e un formato compatto, rendendolo estremamente facile da trasportare e da utilizzare. Inoltre, è dotato di un cavo lungo 7,5 metri, il quale offre un’ampia libertà di movimento, consentendo di raggiungere facilmente qualsiasi punto della casa senza limitazioni. Questo cavo extra lungo permette di utilizzare il dispositivo in modo flessibile, adattandosi alle diverse esigenze di pulizia e garantendo risultati impeccabili ovunque sia necessario.

Inoltre, viene fornito con una serie di accessori che garantiscono una pulizia completa di diverse superfici. Tra questi, un tubo flessibile, una spazzola per tappezzeria e uno strumento specifico per la pulizia delle macchie, ciascuno pensato per rispondere a esigenze diverse e per offrire una versatilità straordinaria.

Questo pulitore portatile è progettato per affrontare le sfide poste anche dai nostri amici a quattro zampe, garantendo un ambiente domestico pulito e igienizzato sempre.

Con il pulitore BISSELL SpotClean Pet Pro potrai affrontare qualsiasi tipologia di sporco. Pagalo solo 189,99€, anziché 259,99€!