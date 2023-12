Sfoggia un sorriso smagliante con lo Spazzolino Elettrico Oclean!

Oclean Flow non è un semplice spazzolino elettrico. Questo modello fa infatti parte degli “spazzolini sonici”, i quali utilizzano vibrazioni ultrasoniche per pulire i denti. Ora, grazie allo sconto Amazon, potrai acquistarlo a soli 25,97€ invece dei classici 32,99€ di listino!

Oclean Flow: lo spazzolino elettrico ultrasonico

L’Oclean Flow si distingue grazie al suo motore sonico capace di generare ben 76.000 movimenti di spazzolamento al minuto, assicurando una rimozione efficace della placca e dei batteri dai denti. La frequenza di vibrazione di 38.000 giri al minuto è delicata anche per chi ha denti sensibili, evitando irritazioni alle gengive.

La batteria dello spazzolino elettrico è facilmente ricaricabile tramite connettore USB Type-C, garantendo una durata di circa 5 ore per una carica completa e permettendo un utilizzo dello spazzolino per circa 180 giorni. Le testine dello spazzolino sono realizzate con setole Dupont di alta qualità, notevolmente morbide e delicate sui denti e sulle gengive. Il design a forma di “W” consente di raggiungere persino gli spazi interdentali più difficili.

Il dispositivo è dotato di un timer intelligente che si attiva automaticamente e si spegne dopo 2 minuti, rispettando il tempo di spazzolamento raccomandato dai dentisti. Inoltre, ogni 30 secondi emette un segnale acustico per segnalare il cambio di area di spazzolamento.

L’Oclean Flow mette a disposizione ben 5 modalità di pulizia: Mattina (per una pulizia profonda e completa), Notte (per una pulizia delicata e rilassante), Standard (per una pulizia quotidiana), Sbiancamento (per rimuovere le macchie superficiali), Delicata (specificamente pensata per le gengive sensibili). In questo modo, potrai scegliere quale modalità adottare in base alle tue esigenze.

Migliora la tua igiene orale con Oclean Flow, ora a soli 25,97€ grazie allo sconto su Amazon!

