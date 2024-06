Set Viaggio Smartphone e Tablet SALVAVITA a soli 3€ su TEMU

Un’offerta pazzesca e incredibilmente utile ti sta aspettando su TEMU, ma devi essere veloce perché si sta esaurendo velocemente e hai tempo solo poche ore prima che termini. Tutti devono per forza avere almeno un Set Viaggio per Smartphone e Tablet, oggi a soli 3€ circa.

Si tratta di un prezioso salvavita che ti aiuterà e ti tirerà fuori da situazioni improvvise e impreviste. Questo super kit si compone di 5 accessori super utili in viaggio e altri 3 slot liberi per inserire SIM, Micro SIM e MicroSD. Acquistalo adesso per avere la consegna gratuita inclusa.

Set Viaggio per Smartphone e Tablet: la soluzione incredibile

Grazie al Set Viaggio per Smartphone e Tablet ottieni una soluzione incredibilmente utile per qualsiasi occasione o situazione. Acquistalo oggi stesso in offerta speciale su TEMU. Con soli 3€ circa ottieni tantissimi accessori super utili all’interno di una custodia praticissima che diventa anche un supporto per il tuo telefono. Ecco tutto quello che include:

1 cavo Type C – Type C ;

; 3 adattatore USB-A , Type C e Lightning ;

, e ; 1 spilla di estrazione SIM;

di estrazione SIM; 3 slot liberi per SIM, Micro SIM e MicroSD.

Quante volte ti è capitato di dover estrarre la SIM senza avere lo strumento giusto o di dover ricaricare il telefono senza avere il cavo corretto! Acquista subito questo Kit Viaggio a soli 3€ circa. Trovi questa incredibile offerta solamente su TEMU. La spedizione gratuita è inclusa se ordini subito e confermi velocemente. Sbrigati perché sta andando letteralmente a ruba.