Set LEGO Star Wars C3-PO: ritorno in sconto al minimo storico (-24%)

Con un’offerta degna del Black Friday, su Amazon è tornato in sconto il modellino LEGO di C3-PO direttamente tratto dalla saga di Star Wars. Regalo perfetto per lui e per lei, specie se appassionati di Guerre Stellari, puoi acquistarlo a soli 106,67 euro invece di 139,99. Praticamente un pareggio del minimo storico assoluto.

Set LEGO C3-PO: un kit di modellismo per adulti fan di Star Wars

Il set LEGO, come tutti i set appartenenti alla linea Star Wars, permette di costruire un modellino dettagliato di C3-PO, il droide protocollare che accompagna la famiglia Skywalker per tutta la leggendaria saga cinematografica.

Potrai ricreare questo iconico droide godendo di dettagli fedeli e persino i movimenti realistici di testa e braccia per posizionarlo come lo preferisci. All’interno della confezione è presente anche una minifigure dello stesso C-3PO da abbinare al modello principale, insieme ad una targa celebrativa che offre maggiori dettagli sul droide e celebra i 25 anni del marchio LEGO Star Wars.

Un passatempo perfetto per gli amanti LEGO, specie per coloro che sono appassionati della saga di Guerre Stellari. Il risultato finale è un bellissimo modellino da posizionare sia a casa che in ufficio, per abbellire i tuoi ambienti preferiti.

Approfitta di questo sconto eccezionale su Amazon e acquista il set LEGO Star Wars C3-PO a soli 106,67 euro invece di 139,99.