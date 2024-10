Set LEGO Sistema di Lancio Spaziale Artemis: una gigantesca meraviglia in sconto Prime

C’è uno sconto clamoroso che non puoi assolutamente ignorare per queste ultime ore per la Festa delle Offerte Prime. Il bellissimo e gigantesco set LEGO Sistema di Lancio Spaziale NASA Artemis è disponibile infatti al minimo storico assoluto di 209,49 euro invece del prezzo di listino di 349. Una opportunità super, pagabile anche a rate, che dovresti davvero considerare.

Set LEGO Sistema di Lancio Nasa Artemis: una meraviglia da non perdere

Questo set LEGO è una bomba e ti stupirà per le sue dimensioni mastodontiche e l’incredibile cura per i dettagli. Parliamo di un modellino che riproduce nel dettaglio il razzo della missione Artemis della NASA, con elementi iconici e accurati: una volta completato diventa un pezzo da collezione unico per adulti.

Il set include il razzo multistadio dotato di booster a combustibile solido staccabili e una capsula Orion. Gli stadi del razzo sono separabili per replicare fedelmente la struttura del lanciatore spaziale: la torre di lancio è ricca di dettagli, come i cavi ombelicali retrattili, il supporto per il razzo e il ponte per l’equipaggio.

La placca stampata inclusa nella confezione conferisce al set un tocco professionale da esposizione: sono include anche le istruzioni digitali tramite l’app LEGO Builder, con strumenti interattivi e digitali che ti permettono di seguire passo dopo passo il processo di costruzione.

Una scelta eccellente per chi ama lo spazio, i LEGO unici nel loro genere e cerca qualcosa di davvero coinvolgente da costruire. Acquista il set LEGO Icons Sistema di Lancio Spaziale NASA Artemis a 209,49 euro.