Set LEGO Jurassic World T-Rex: novità 2025 ad un prezzo IMBATTIBILE (Amazon)

Continuiamo la carrellata di nuovi LEGO 2025 presentandoti il set ispirato a Jurassic World e che permette di costruire un piccolo Tirannosauro Rex. Puoi acquistarlo su Amazon al prezzo incredibile di soli 24,99 euro e grazie alla spedizione Prime con consegna immediata sarà un’idea regalo fantastica per sorprendere il tuo bambino o la tua bambina.

Set LEGO Jurassic World T-Rex: un dinosauro giocattolo divertentissimo

La costruzione di questo set LEGO a tema Jurassic World, indicato per bambini e bambine dai 7 anni in su, permette di costruire un vero e proprio dinosauro giocattolo che riprende le fattezze, seppur in chiave infantile, del temibile T-Rex.

Il Tirannosauro LEGO, una volta completato, si presenterà con alcuni dettagli realistici e parti snodabili: avrà mascelle apribili, una testa e coda mobili, oltre a braccia e gambe articolate allo scopo di rendere il gioco ancora più divertente e coinvolgente. Per arricchirlo ecco anche una bistecca in mattoncini per simulare il pasto del T-Rex.

Un set LEGO perfetto dunque per piccoli appassionati di dinosauri che magari hanno sognato con gli ultimi film della saga e che nel frattempo possono sviluppare capacità motorie e creatività nell’assemblaggio e nell’uso del del modellino.

Il prezzo di lancio di soli 24,99 euro è un’opportunità che non puoi farti scappare: acquistalo adesso su Amazon.