Set Lego Harry Potter Mandragola un prezzo SHOCK (-17%)

Se sei sia un appassionato di Lego sia un fan di Harry Potter c’è un prodotto che non puoi assolutamente farti scappare e stiamo parlando del set Lego Harry Potter Mandragola! Oltre a essere unico, bellissimo e ideale da esporre in casa, hai anche la fortuna di poterlo acquistare per poche ore ancora in ribasso del 17%. Ed essendoci pochissime unità a disposizione, ti consigliami di portarlo a casa subito, dato che è disponibile ad appena 57,99€ invece di ben 69,99€. Sappiamo che stia pensando: un’occasione unica! E hai perfettamente ragione.

Bellissimo e tenerissimo set Lego Harry Potter Mandragola!

Vivi uno dei momenti più iconici del mondo di Hogwarts con il set Lego Harry Potter Mandragola, una straordinaria riproduzione della pianta magica più famosa – tenere e fastidiosa – delle lezioni di erbologia. Adatto a bambini e agli adulti, questo set offre un’esperienza di costruzione incredibile, dal vaso fino alle foglie e all’espressione della Mandragola!

Ovviamente, dato che Lego è unica nella realizzazione dei suoi pezzi, il modellino è più che dettaglio: può essere posizionato nel suo vaso per essere ammirato o tenuto fisso, o in alternativa può essere rimosso per simulare proprio la scena della lezione di erbologia ad Hogwarts. Non da meno, le foglie della Mandragola sono super articolate e possono essere messe in posa, mentre il meccanismo nel petto della pianta ti permette di animare la bocca e gli arti della pianta, rendendo il modellino ancora più realistico e coinvolgente. Dunque, non adatto ai cuori dei fan di Harry Potter che sicuramente si scioglieranno alla visione in prima persona di questa magnifica creatura!

Ma, a parte gli scherzi, il set include anche molto altro. In primis, una targhetta con il nome della pianta, perfetta per dare un tocco di autenticità in più al tuo articolo mostrato su qualche scaffale. Il nostro consiglio è di portare a casa subito il set a casa finché sei ancora in tempo e non solo non è sold out ma è anche in sconto del 17%!