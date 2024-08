Set LEGO Harry Potter Mandragola di nuovo in SCONTO su Amazon

È uno dei set LEGO a tema Harry Potter più apprezzati e venduti: parliamo della riproduzione della pianta magica della Mandragola che oggi puoi acquistare su Amazon in sconto a soli 57,50 euro invece di 69,99, con il 18% di risparmio sul prezzo ufficiale.

LEGO Harry Potter Mandragola: le caratteristiche del set

Il design della Mandragola è dettagliato e accurato, proprio come nel film: puoi muovere le foglie e persino animare la bocca e gli arti della pianta semplicemente muovendo il petto. La Mandragola può poi essere riposta nel suo vaso costruibile, che include una targhetta con il suo nome.

Pensato per bambini e bambine dai 10 anni in su, in realtà è un set che può affascinare tutti, specialmente gli adulti appassionati di Harry Potter. Una volta costruita, del resto, la “pianta” diventa anche un ottimo oggetto da esposizione e non solo un elemento di gioco per i più piccoli.

Un pezzo da collezione unico: acquista la Mandragola LEGO di Harry Potter in sconto su Amazon a soli 57,50 euro.