Set LEGO Harry Potter Expecto Patronum 2-in-1: offerta imperdibile su Amazon

Siamo nel periodo dell’anno in cui tutti organizziamo la classica maratona dei film di Harry Potter. Perché non arricchire queste sessioni con un fantastico set LEGO a tema? Sì, perché il LEGO Harry Potter Expecto Patronum 2-in-1, una meraviglia da collezione, è in offerta su Amazon a soli 58,99 euro invece di 69,99.

Set LEGO Harry Potter Expecto Patronum: 2 set in 1

Un set fantastico che permette di ricreare una delle scene più commoventi dell’intera saga di Harry Potter. Avrai infatti l’opportunità di costruire il Patronus del cervo di Harry Potter o, se preferisci, il Lupo del Professor Remus Lupin.

Qualunque delle due figure sceglierai, e che puoi modificare comunque quando vuoi, avrai dei pezzi traslucidi azzurri per un effetto etereo, con un aspetto spettrale e affascinante e apposito espositore per mostrare le minifugure di Harry Potter e Remus Lupin incluse nella confezione. Entrambi i Patronus hanno zampe mobili.

Il set è dunque perfetto per decorare la casa, da posizionare magari su una mensola o in camera da letto, ed è adatto pensiamo per tutte le età: i giovanissimi e gli adolescenti, ma anche i fan adulti del Mondo Magico.

Idea regalo perfetta dunque e anche in sconto: acquista il set LEGO Harry Potter Expecto Patronum 2-in-1 a soli 58,99 euro.