Set LEGO Disney Stitch: super sconto per il Black Friday Amazon (-31%)

Amazon ti suggerisce un’ottima idea regalo, perfetta per bambine e bambini: il set LEGO Disney che riproduce l’adorabile personaggio di Stitch che, grazie allo sconto Black Friday, può essere tuo a soli 44,99 euro invece di 64,99. Il set è disponibile in pronta consegna.

Set LEGO Disney Stitch: una fantastica riproduzione

Il set LEGO in questione nasce per celebrare il personaggio tanto amato del film “Lilo e Stitch“. Avrai quindi quest’ultimo da costruire, con parti mobili come orecchie regolabili, una testa girevole e mani che possono tenere il cono gelato in mattoncini o il grazioso fiore incluso nella confezione.

Le pose divertenti e personalizzabili danno modo di posizionarlo nel modo che si preferisce per esporlo poi in cameretta, sulla scrivania o su una mensola: perfetto da usare come giocattolo una volta completato.

Un gioco di fantasia perfetto per le feste e che puoi acquistare ad un prezzo a dir poco imperdibile grazie a questo sconto per il Black Friday. Su Amazon è disponibile a soli 44,99 euro invece di 64,99: è il prezzo più basso di sempre per questo set. Da non perdere.