Set LEGO Disney Calendario dell'Avvento 2024: su Amazon è già in offerta (-10%)

Ti diamo subito una fantastica idea regalo per il Natale: su Amazon è disponibile il bellissimo set LEGO Disney Princess Calendario dell’Avvento 2024 e puoi acquistarlo addirittura con un piccolo sconto che ti permette di pagarlo solo 31,49 euro. Con spedizione Prime riservata agli iscritti, è un’ottima idea per bambini e bambine.

Set LEGO Disney Princess: ecco il Calendario dell’Avvento 2024

Il set nasce per accompagnare i più piccoli alla festività natalizia con il classico calendario dotato di ben 24 sorprese, una per ogni giorno. Le 24 porticine da aprire nascondono le minifigure di principesse Disney amate come Elsa, Tiana, Ariel, Vaiana e Mirabel, accompagnate dai loro amici come Sven, Pua e uno Snowgie, ognuno di essi con relativo accessorio festivo.

Il comparto che si aprirà può essere trasformato in una piccola attività, come il palazzo sottomarino di Ariel e la Slitta di Elsa, con ogni costruzione che si integra perfettamente con il tabellone da gioco incluso che permette a 5 bambini di giocare insieme tra loro.

Il set è composto da un totale di 253 pezzi e stimola la creatività e la fantasia dei più piccoli lasciando vivere loro l’attesa per il Natale in modo sano e divertente, con una piccola sorpresa da ricevere ogni giorno.

Acquistalo adesso in sconto su Amazon a soli 31,49 euro e ricevilo subito a casa con la spedizione Prime.