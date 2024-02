Set LEGO di Dune: costruisci l'iconico Ornitottero con ben 1369 pezzi

Fan di Dune e LEGO? Allora arriva per te l’accoppiata perfetta perché questo set da 1369 pezzi che ti permette di costruire l’Ornitottero, il mezzo di trasporto volante visto nella saga, è disponibile per l’acquisto su Amazon al suo prezzo di listino di 164,99 euro.

Un prezzo che, ti diciamo la verità, vale assolutamente la pena spendere per la qualità del set e per quello che sarà poi il risultato finale, come ti testimonia la foto che apre questo articolo.

Set LEGO Dune Ornitottero: una meraviglia

All’interno della scatola troverai tutto il necessario per creare una fedele replica LEGO del leggendario veicolo Dune Atreides Ornitottero Reale. Le ali apribili funzionanti e il carrello di atterraggio retrattile ti permetteranno di dare vita al dettaglio e alla precisione del veicolo.

Il set include anche 8 minifigure iconiche del film, tra cui Paul Atreides, Lady Jessica, Gurney Halleck, Chani, Leto Atreides, Liet Kynes, Duncan Idaho e il temibile barone Harkonnen nella sua inconfondibile lunga veste.

Non appena lo avrai terminato scoprirai quanto sarà valso la pena affrontare la spesa: verrà fuori un perfetto modello da esposizione da mettere dove vuoi e potrai decidere se esporlo in modalità volo o atterraggio.

Metti insieme la tua passione per il cinema e per i mattoncini LEGO con questo fantastico set: tuo oggi su Amazon a 164,99 euro.