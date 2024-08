Set LEGO Albicocco Giapponese in PICCOLO SCONTO (Amazon)

Il nuovo set LEGO Icons Albicocco Giapponese sta riscuotendo il successo che tutti si aspettavano: un set elegante, perfetto per arredare casa o un ufficio, che oggi puoi acquistare con un piccolo sconto su Amazon a soli 28,49 euro.

Set LEGO Icons Albicocco Giapponese: impossibile privarsene

Con questo set puoi costruire una riproduzione dettagliata di un albicocco giapponese in fiore, completo di un elegante stelo legnoso e fiori vivaci in tonalità di rosso e magenta. Il tutto accompagnato da un vaso blu pastello con una fascia dorata e una base dall’effetto legno anche questo da costruire.

Il kit fa parte della Botanical Collection di LEGO, una linea pensata per adulti che amano le piante e i fiori e che magari vorrebbero arricchire la propria casa in questo senso senza stare pensare troppo alla manutenzione.

Del resto, il LEGO Icons Albicocco Giapponese non va certo innaffiato e puoi personalizzarlo come vuoi per cambiarlo nel corso dei mesi e delle stagioni. Un’esperienza di costruzione rilassante perfetta per un momento di pausa o da condividere con chi vuoi.

Il regalo perfetto insomma per chiunque apprezzi l’arte del modellismo e la bellezza delle piante: acquistalo adesso in sconto a soli 28,49 euro.