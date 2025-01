Set LEGO 3-in-1 Animali del Safari: ottimo sconto per una super idea regalo

Se sei in cerca di un’idea regalo originale per la tua bambina o il tuo bambino approfitta dello sconto Amazon attivo sul set LEGO Creator 3-in-1 Animali del Safari: oggi puoi acquistalo infatti a soli 55,99 euro invece di 64,99. Al checkout, se preferisci, puoi persino attivare il pagamento in 3 comode rate a tasso zero.

Set LEGO Animali del Safari: tre giocattoli in uno

Il set LEGO Creator 3-in-1 Animali del Safari è pensato per sposare la creatività dei più piccoli. Avranno infatti la possibilità di costruire e trasformare ben tre coppie di animali diversi allo scopo di avere diverse ore di gioco senza annoiarsi.

Il modello principale è una giraffa snodabile con un fenicottero rosa che possono essere trasformati poi in due eleganti gazzelle o in un maestoso leone con una farfalla. Ogni modello di animale è articolato e può essere posizionato in modi diversi, così da stimolare la fantasia e il gioco.

Possono essere usati come giocattoli o anche esposti sulla mensola in cameretta: inoltre, tramite l’app LEGO Builder, si avrà la facoltà di seguire istruzioni interattive passo dopo passo per rendere l’esperienza di costruzione ancora più semplice e coinvolgente.

Un regalo creativo, stimolante e perfetto: acquista adesso il set LEGO Creator 3-in-1 su Amazon a soli 55,99 euro.