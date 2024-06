Set di padelle antiaderenti Lagostina in sconto FOLLE a soli 39,99€

Se devi acquistare delle nuove padelle per la tua cucina o se non sai cosa regalare alla tua mamma per il suo compleanno, su Amazon c’è proprio quello che fa al caso tuo. Infatti, oggi hai la possibilità di acquistare questo magnifico set di padelle antiaderenti Lagostina in offerta, al prezzo assolutamente da non perdere di soli 39,99 euro invece di più di 54 euro.

Grazie allo sconto da non perdere dell’11%, queste eccezionali padelle saranno tue al prezzo così ribassato. Inoltre, se sei già un cliente abbonato ad Amazon Prime, per te la spedizione e il reso saranno gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo. Per questo motivo, se ancora non lo hai fatto, attiva la prova gratuita di 30 giorni in qualsiasi momento!

Queste fantastiche padelle antiaderenti ti garantiranno la possibilità di cucinare tutte le tue pietanze preferite, in modo sano e senza dover aggiungere necessariamente troppi grassi, assicurandoti al tempo stesso una cottura rapida e una diffusione ottimale del calore. La batteria di pentole Lagostina Ramata è composta da 3 padelle di diametro pari a 20, 24 e 28 cm.

Facilissime da pulire, anche il lavastoviglie, queste padelle sono state realizzate in alluminio con elegante rivestimento esterno ad effetto rame lucidato. Non manca l’innovativo indicatore Thermo-Signal al centro della padella, che cambierà colore quando sarà raggiunta la temperatura giusta per iniziare a cuocere il cibo, così da avere una cottura ottimale.

Molto duraturo, questo prodotto è caratterizzato dalla presenza di un rivestimento interno antiaderente Titanium Easy extra, resistente ai graffi e alle abrasioni ed è privo di sostanze potenzialmente dannose per la salute. Perfette per utilizzare anche in forno fino a 175° C, corri su Amazon e acquista questo imperdibile set di padelle antiaderenti Lagostina in offerta a poco meno di 40 euro.