Set di cacciaviti mini 24-in-1 in maxi doppio sconto Amazon

Un set di cacciaviti 24-in-1 da portare sempre con te in ogni occasione, perfetto per il fai-da-te e anche per qualche lavoretto più professionale. Oggi su Amazon può essere tuo a soli 14,84 euro invece di 29,99. Per averlo a questo fantastico prezzo devi spuntare la casella del coupon sconto che trovi in pagina.

Set di cacciaviti: cosa include?

Il set include 24 punte nelle dimensioni più comuni, come flat lama, esagonale, Torx senza foro, a forma di U, Y, W, Tri-Wing, Triangolare e Pentagono, perfette per qualsiasi tipo di riparazione.

Le punte sono costruite con acciaio legato S2 resistente, con una durezza che raggiunge i 60 HRC, garantendo una maggiore resilienza e forza, migliorando la durata senza rischiare di romperle facilmente. Il trattamento con eco-nichel ti assicura poi una maggiore longevità delle punte grazie al rivestimento antiruggine.

Il cacciavite ha un design ergonomico e antiscivolo con un un’impugnatura in lega di alluminio realizzata in un unico pezzo, con una presa poliedrica che si adatta perfettamente alle dita per un uso comodo anche con una sola mano. La parte superiore è dotata di un cuscinetto silenzioso per una rotazione regolare che facilita l’avvitamento.

Le punte a doppia estremità sono riposte nella scatola magnetica e nascoste all’interno dell’impugnatura del cacciavite: si estraggono facilmente per un rapida sostituzione.

Funzionale e anche un esteticamente piacevole, è un ottima idea regalo per professionisti e appassionati del fai-da-te. Spunta il coupon sconto e acquistalo a soli 14,84 euro invece di 29,99.