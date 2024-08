Set di 50 punte e bit di avvitamento BOSCH in MAXI SCONTO Amazon (-63%)

Sono tornati gli sconti Bosch su Amazon e ci sono opportunità davvero imperdibili come questo set da 50 pezzi di punte e bit avvitamento in titanio che può essere tuo a soli 15,99 euro invece di 42,70. Una strepitosa occasione che non puoi lasciarti scappare.

Set 50 punte Bosch: incredibilmente conveniente

Questo set è pensato per coprire una vasta gamma di applicazioni, rendendolo indispensabile per qualsiasi appassionato di fai-da-te o professionista. Grazie alla varietà di punte incluse, potrai perforare facilmente materiali come legno, pietra e metallo. Le punte per metallo sono realizzate con rivestimento in titanio, garantiscono una lunga durata e una perforazione senza sforzo. Stesso discorso per le punte per legno e pietra, altrettanto affidabili.

Il set include anche una selezione di bit di avvitamento, compatibili con diverse viti e dadi, che ti permetteranno di completare lavori di assemblaggio e montaggio senza dover cercare altri strumenti. Il portabit universale e lo svasatore rendono l’intero processo ancora più efficiente.

Tutti questi accessori sono comodamente organizzati in una robusta valigia Bosch X-Line, che offre una disposizione chiara e ordinata del contenuto: in questo modo avrai sempre tutto a portata di mano.

Un kit completo e di alta qualità ad un prezzo super per il tuo trapano: il set da 50 pezzi Bosch è tuo a soli 15,99 euro. Da non perdere.