Set da giardino a 85€: telaio in acciaio, tavolino in vetro, una MERAVIGLIA

Questo set da giardino è per vere intenditori. Un prodotto di altissima qualità composto da due poltrone e un tavolino da caffè con piano in vetro. Design e comfort si incontrano per permetterti di godere al massimo dei tuoi spazi esterni. Completa il volo il tuo ordine su Amazon per averlo 85€ circa appena con spedizioni senza costi aggiuntivi, un poco tempo. Fai in fretta: la disponibilità è limitata.

Telaio in acciaio per il massimo della sicurezza quando ti siedi e braccioli in metallo per permetterti di godere al massimo delle tue pause relax. La seduta è impreziosita da un cuscino super imbottito e difficile da deformare. La fodera con cerniera ti consentirà di lavarli ogni volta che ne sentirai l’esigenza.

Il rivestimento del telaio è progettato per simulare al meglio l’effetto del rattan naturale, conferendo all’intero kit uno stile ancora più elegante. Ciliegina sulla torta, il bellissimo tavolino da caffè vanta sulla superficie un piano in vetro che garantirà ulteriore eleganza a questo meraviglioso set da giardino adesso in promozione su Amazon ha un prezzo incredibile.

Completa rapidamente il tuo ordine per avere tutto a 85€ circa appena, se gli sconti non sono già finiti. Le spedizioni sono assolutamente gratuite, e non ci sono costi nascosti, con consegna garantita nell’arco di pochi giorni. Attenzione: promo a tempo limitata.