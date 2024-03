Set con pietra refrattaria per PIZZA BUONISSIMA nel FORNO di CASA

Vorresti poter fare la pizza a casa ma non vuoi spendere una barcata di soldi per un forno professionale? Allora ho scovato una soluzione che ti permette di avere lo stesso risultato ma spendendo molto meno. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il set con pietra refrattaria Electrolux a soli 36,40 euro, invece che 64,90 euro.

Una super offerta, grazie allo sconto del 44% oggi risparmi più di 28 euro sul totale. E soprattutto porti in casa una pizzeria. Piccola spesa e grandissimo risultato.

Set con pietra refrattaria per effetto WoW

Prova a guardare le facce che faranno in tuoi amici quando tirerai fuori dal forno di casa tua una pizza identica a quella che prendi nella migliore pizzeria. Infatti la pietra refrattaria che trovi in questo set, ti permette di ricreare la stessa cosa che avviene in un forno da pizzeria. La cottura dunque è pressoché uguale, con una tempistica nemmeno troppo lontana da quella del forno a legna.

Inoltre in confezione, oltre alla pietra refrattaria, trovi una paletta in legno che ti consente di mettere la pizza ancora cruda dentro il forno senza rischiare di bucarla. E una rotella in acciaio per tagliare la pizza a fette. Ovviamente potrai cuocere anche il pane e i dolci.

Insomma una bomba a questa cifra. Dunque non aspettare che tutto finisca. Vai adesso su Amazon e acquista il tuo set con pietra refrattaria Electrolux a soli 36,40 euro, invece che 64,90 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.