Set cacciavite 138-in-1 a prezzo STRACCIATO Amazon: follia fai-da-te

Altra offerta interessantissima per il fai-da-te su Amazon che questa volta riguarda un set di cacciaviti di precisione da 138 pezzi in 1: un vero e proprio strumento completo per il lavoro o per piccole operazioni casalinghe che puoi acquistare in sconto a soli 22,55 euro.

Set di cacciaviti 138-in-1: adatto per tutti i lavori

Questo set risponderà a tutte le tue esigenze di riparazione e manutenzione di dispositivi elettronici e non solo. Puoi lavorare su TV, condizionatori d’aria, ventilatori, frigoriferi e persino automobili, ma anche telefoni cellulari, fotocamere digitali, orologi, occhiali, laptop e console di gioco.

Il set è pensato anche per essere utilizzato con trapani elettrici manuali a bassa velocità: non a caso viene fornito di portainserti per avvitatore elettrico, rendendolo versatile e adatto a molteplici utilizzi.

Le 108 punte in acciaio al cromo-vanadio assicurano un’alta qualità, con una durezza di 58-62 HRC per una tenuta precisa e stabile. Le teste dei cacciaviti magnetici rendono il lavoro più semplice.

Il pacchetto include 108 punte per cacciavite, impugnatura di un cacciavite, pinzette, barre di leva in plastica, ventose, strumento di espulsione della scheda SIM, smagnetizzatore/magnetizzatore, cuscinetto a vite magnetico e molti altri strumenti essenziali per diversi lavori.

Non perdere questa opportunità e acquista il set cacciaviti di precisione 138-in-1 a soli 22,55 euro.