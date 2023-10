Set 3-in-1 LEGO Creator Unicorno Magico con Arcobaleno: su Amazon a soli 7€

Questo coloratissimo set LEGO permette ai bambini di vivere 3 diverse esperienze di gioco e costruzione con animali mitici. I bambini ne saranno felicissimi e gli adulti potranno divertirsi a costruirli insieme ai figli. Stiamo parlando del set Creator Unicorno Magico con Arcobaleno che oggi su Amazon lo trovate in vendita a soli 7,90 euro grazie allo sconto del 21%.

Set LEGO Creator Unicorno Magico con Arcobaleno: caratteristiche uniche per tutti

I bambini dai 7 anni in su verranno trasportati in un mondo magico, con 3 animali fantastici in un unico set: l’unicorno giocattolo può essere ricostruito in un cavalluccio marino o in un pavone. L’unicorno giocattolo ha un corno dorato, coda e criniera colorate, zampe e zoccoli snodabili: può essere messo in posa sulle 4 zampe o sollevato sulle 2 zampe posteriori.

Quest’ultimo può essere trasformato in altri 2 coloratissimi animali giocattolo: un cavalluccio marino con coda, pinne e testa mobili, o un pavone con coda e occhi mobili. Questo set LEGO Creator, con 3 costruzioni in 1, è un gioco creativo di lunga durata, un’ottima idea regalo per bambine e bambini fan degli unicorno giocattolo. Con un’altezza di oltre 13 cm, l’Unicorno magico LEGO è di dimensioni ideali perché i bambini ci giochino in casa, oppure per farlo diventare un perfetto compagno di viaggio.

Cosa state aspettando? Introducete il mondo dei LEGO ai più piccoli con soli 7,90 euro grazie alla promozione di Amazon del giorno. Le consegne sono rapide e gratuite per tutti gli abbonati a Prime.