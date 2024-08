Serie B al via: guardala su DAZN a un prezzo speciale

Con il match di questa sera tra Brescia e Palermo, in programma allo stadio Rigamonti del capoluogo bresciano, prenderà ufficialmente il via la Serie B 2024/25. Tutte le partite del torneo cadetto saranno trasmesse sulla piattaforma streaming DAZN fino al 2027.

Da quest’anno per seguire tutti i match del campionato di Serie B sarà sufficiente sottoscrivere Goal Pass, il nuovo piano lanciato da DAZN che include anche 3 partite di Serie A per ogni giornata più tutti gli highlights delle 38 giornate, insieme al meglio della Liga Portugal Betclic, alla Women’s Champions League e tutta la Liga spagnola. Il piano Goal Pass costa 13,99 euro al mese per 12 mesi, oppure 10,75 euro al mese con il pagamento anticipato in un’unica soluzione pari a 129 euro.

La casa della Serie B resta dunque DAZN fino al 2027, in seguito al prolungamento del contratto tra il servizio streaming di eventi sportivi. La più grande novità è rappresentata dal piano Goal Pass, che oltre a tutti gli incontri del campionato cadetto consentirà di vedere anche tre partite a turno della massima divisione del calcio italiano, tutta la Liga spagnola, il meglio della Liga Portugal Betclic e la UEFA Women’s Champions League.

La Serie B sarà inclusa anche nei piani DAZN Standard e DAZN Plus, che a partire da 34,99 euro al mese per 12 mesi (piano Standard) danno diritto alla visione dell’intera offerta targata DAZN, tra cui tutto il campionato di Serie A.

Appuntamento dunque a questa sera, quando alle 20:30 allo stadio Rigamonti di Brescia i padroni di casa sfideranno il Palermo nel match valido per la prima giornata della stagione 2024/25. Questa e tutte le altre partite saranno visibili sulla piattaforma streaming DAZN grazie al pass Goal Pass (prezzi a partire da 13,99 euro al mese per 12 mesi).