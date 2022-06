Serie A TIM su Amazon? Una possibilità, ma il prezzo Prime non cambia

Una novità potrebbe travolgere il mondo degli appassionati di calcio. Stando ad alcuni rumors e a un’intervista rilasciata da Mariangela Marseglia, country manager Italia e Spagna per Amazon, il colosso dello shopping online sta guardando con interesse alla Serie A TIM.

Da quanto affermato, il campionato di calcio più amato dagli italiani potrebbe finire tra le offerte di Amazon Prime Video, ma senza modificarne i costi. “Serie A TIM? Osserviamo mercato. In Italia il prezzo non cambia“, avrebbe affermato Marseglia.

Una notizia che potrebbe far girare la testa a tutti coloro che oggi pagano solo 36 euro l’anno o 3,99 euro al mese per avere tantissimi benefici con Prime tra cui proprio Amazon Prime Video. Questa piattaforma offre tantissimi contenuti in streaming on demand e la UEFA Champions League live.

L’Italia – spiega Marseglia – è fra i Paesi con più appassionati di calcio al mondo. Perciò abbiamo deciso di investire per offrire ai clienti anche la Champions League per tre anni. Al momento non abbiamo altri annunci in programma, ma ovviamente osserviamo sempre il mercato.

Serie A TIM: un giorno potrebbe approdare su Amazon Prime Video

Attualmente le migliori partite della UEFA Champions League sono disponibili su Amazon Prime Video. Da quanto bolle in pentola in un prossimo futuro potrebbero essere aggiunte anche quelle della Serie A TIM. Ecco cosa ha dichiarato Marseglia in merito al costo attuale del servizio:

Il costo del servizio Prime dipende dalla quantità e qualità dei servizi che offriamo ai clienti su cui continuiamo a investire. Negli USA sono cresciuti negli ultimi anni molto di più rispetto al prezzo. In Italia non sono stati fatti annunci rispetto agli attuali 36 euro annui. Tale prezzo comunque è di gran lunga inferiore al valore aggiunto della nostra offerta che oggi comprende fra l’altro consegne gratuite in 24 ore, Prime Music, Prime Reading e Prime Video con le migliori partite del mercoledì di Champions League.

Ovviamente la speranza di tutti è che i prezzi di Amazon Prime possano rimanere invariati. Potrebbe sembrare effettivamente un sogno sperare che la Serie A TIM possa finire, tutta o in parte, tra i contenuti fruibili su Amazon Prime Video. Nondimeno, secondo quanto dichiarato dalla Marseglia, i prezzi negli Stati Uniti sono differenti:

Rivedere i nostri prezzi in Italia come negli USA? La situazione macro-economica è complicata. Amazon è un’azienda esposta a inflazione delle materie prime, aumento dei costi logistici e interruzioni delle catene di approvvigionamento globali. Tutto ciò avrà un impatto sui margini, ma i costi non sono mai stati il parametro determinante della nostra politica di prezzi.

