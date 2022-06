Amazon: come scoprire se hai diritto agli sconti personalizzati

Amazon è il colosso dello shopping online. La sua piattaforma è un vero emporio digitale che ti permette di accedere a milioni di prodotti disponibili all’acquisto. Le promozioni sono tantissime e molto spesso vengono applicati sconti personalizzati sulle vendite.

Questi, tradotti in coupon attivabili sulla pagina di un determinato articolo o in buoni sconto di valore differente, devono essere comunque conosciuti da un utente per essere utilizzati. Ecco perché è importantissimo rimanere informati per non perderne nemmeno uno.

Come è possibile scoprire se hai diritto ad alcuni sconti personalizzati che Amazon mette a disposizione dei suoi clienti? In questo articolo scopriremo alcune tecniche infallibili per poter accedere a tutte le promozioni che il colosso dello shopping online mette a disposizione.

Amazon: ecco cosa fare per aver diritto agli sconti personalizzati

Ovviamente Amazon, un po’ come tutti gli eCommerce del mondo, annuncia e promuove iniziative volte a fidelizzare il cliente. Perciò, la prima cosa da fare per scoprire se hai diritto ai suoi sconti personalizzati è iscriverti a Prime.

Amazon Prime è un servizio integrato che costa solo 3,99 euro al mese. Per risparmiare è disponibile anche la soluzione annuale che costa solo 36 euro e viene rinnovata automaticamente ogni anno. Interessante vero?

Ancora più interessante è che l’iscrizione ad Amazon Prime ti dà diritto a una prova gratuita del servizio per ben 30 giorni. Potrai quindi accedere a tutte le promozioni esclusive dedicate agli abbonati quali sconti speciali, consegne e resi gratis.

Oltre a questo potrai anche accedere ad Amazon Prime Video, la piattaforma di streaming live e on demand con tantissimi film, serie TV, docuserie, show e la UEFA Champions League. In più, come se non bastasse, potrai anche attivare 30 giorni gratis di Audible, con circa 60.000 audiolibri, e Music Unlimited con 90 milioni di brani musicali.

Quindi con una sola iscrizione, tra l’altro in prova per quasi un mese, avrai diritto a tutto questo e anche a tanto altro. Infatti, ricaricando il tuo conto Amazon di almeno 60 euro, per effettuare acquisti sul portale, riceverai un buono sconto di 6 euro da applicare al primo ordine utile.

Cosa stai aspettando? Iscriviti subito a Prime e scopri tutti questi vantaggi.

