Sensore porta e finestra bluetooth Shelly: occasione d'ORO per i Prime Day (-30%)

Sì, anche Shelly, marchio leader nel settore della domotica, è protagonista del Prime Day. Vogliamo quindi segnalarti lo sconto attivo su questo sensore per porta e finestra bluetooth che puoi acquistare in offerta per l’occasione a 15,39 euro invece di 23.

La promozione, come al solito, è riservata agli iscritti Amazon Prime. Puoi avere la tua prova gratuita di 30 giorni.

Come funziona il sensore per porta e finestra bluetooth di Shelly

Il sensore è stato pensato, ovviamente, per essere montato su porte, finestre, barriere di sicurezza, porte di garage e molto altro e ti dà la possibilità di monitorare a distanza lo stato delle aperture.

I sensori integrati danno modo di rilevare l’apertura e la chiusura di porte e finestre, ma persino il livello di luminosità (lux) e l’angolo di inclinazione. Con un tempo di reazione inferiore a 100 ms, garantisce un monitoraggio rapido e preciso. Per la tua sicurezza, puoi programmare azioni reattive personalizzate attraverso script e scene, assicurandoti che la tua casa risponda automaticamente agli eventi rilevati.

Shelly Blu è compatibile con Alexa e Google Assistant dandoti il massimo della comodità nell’integrazione con il tuo ecosistema di casa intelligente. Inoltre, puoi gestire il tutto tramite l’app Shelly Smart Control disponibile per iOS e Android con cui puoi configurare il dispositivo, gestire le impostazioni, creare scene personalizzate e ricevere notifiche per ogni evento automatizzato nella tua casa.

Insomma, se cercavi modo efficace e facile da usare per migliorare la sicurezza della tua casa, il Shelly BLU Door/Window Black è la scelta perfetta. Approfitta dei Prime Day e acquistalo a soli 15,39 euro invece di 23.