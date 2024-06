Sennheiser Accentum, nuovo minimo storico: cuffie top a meno di 130€

Le cuffie Sennheiser Accentum sono attualmente in offerta su Amazon a 129€, con uno sconto del 28% rispetto al prezzo consigliato di 179,90€. E’ il prezzo più basso a cui siano mai state proposte su Amazon. Proprio per questo, ti suggerisco di fare in fretta: l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro. E sì, ne vale la pena: sono delle cuffie ottime, con un design leggero e confortevole e tutta la qualità garantita dal brand Sennheier.

Il design delle Accentum è principalmente in plastica, con un archetto dotato di un inserto in memory foam per migliorare il comfort. Le cuffie offrono una buona adattabilità. La costruzione è solida e le cuffie sono incredibilmente leggere, consentendoti di indossarle a lungo senza alcun fastidio.

Le Sennheiser Accentum sono dotate di controlli tattili intuitivi, con pulsanti fisici per la gestione della riproduzione musicale, della cancellazione del rumore e dell’assistente vocale. La qualità audio è ben bilanciata, con un’attenzione particolare alla chiarezza delle voci e alla definizione dei dettagli nei brani musicali.

Le basse frequenze sono potenti senza compromettere la qualità delle medie e alte frequenze, rendendole adatte a una vasta gamma di generi musicali. Sul fronte della batteria, le Accentum brillano particolarmente: con una sola carica ottieni ben 50 ore di riproduzione. Quando l’energia scende a zero, ti bastano 10 minuti di ricarica per ottenere altre 5 ore di riproduzione.

La cancellazione attiva del rumore è efficace nel ridurre i suoni ambientali come le conversazioni in ufficio e il traffico cittadino, rendendo le Accentum un’ottima scelta per l’uso quotidiano in ambienti rumorosi. Ovviamente c’è anche una Transparency Mode, che consente di ascoltare le voci circostanti senza dover rimuovere le cuffie.