Sembra la chiave dell'auto: è una MICRO CAMERA di sorveglianza, prezzo mini

Per la tua sicurezza, non da utilizzare per gioco. Questo assurdo dispositivo ha, a tutti gli effetti, il design della chiave dell’auto. In realtà, è una micro camera pronta a riprendere senza che nessuno possa accorgersene. L’ideale da avere con sé in potenziali situazioni di pericolo o da lasciare in giro per casa, all’occorrenza.

Immagini in alta risoluzione registrate direttamente sulla microSD che ricevi in dotazione (da ben 64GB). Efficace e particolarmente utile in una marea di contesti, da Amazon puoi prenderla in sconto a mini prezzo: spunta il coupon in pagina e completa il tuo ordine per accaparrartela a 36€ circa appena con spedizioni super veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitatissima.

Utile, ma da usare con diligenza: non è un giocattolo. Si tratta di un dispositivo che può garantirti una forma di protezione e sicurezza in più in potenziali contesti pericolosi.

Ricarica la batteria, inserisci la microSD e avvia la registrazione premendo un solo pulsante. Nessuno sarà in grado di riconoscere a cosa serve realmente il dispositivo e tu potrai acquisire le immagini e i video dei quali hai bisogno.

Particolarissima, questa micro camera con design di chiave dell’auto è assolutamente da avere, soprattutto adesso che è in sconto su Amazon. Spunta il coupon in pagina e completa al volo il tuo ordine per approfittarne. La prendi a 36€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce: la disponibilità in promozione è limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.