Sedie da ufficio da 49,99 Euro: offerta lampo, guarda che sconti

La sedia da ufficio, che in casa spesso diventa una sedia da studio o da gioco, è una componente molto importante dell’arredo poiché diventa per molte ore al giorno un’estensione lineare del nostro corpo. Una corretta postura evita danni di lungo periodo e, soprattutto, consente di alzarsi la sera senza indolenzimenti. Se si unisce la comodità dell’oggetto, la bellezza dell’elemento di arredo e la convenienza dell’improvviso sconto annunciato, le sedie Sihoo M18 e Sihoo M101C sono due opzioni da cogliere al volo.

Guarda ora la tua sedia: se inizia a dare problemi, se la seduta non è più conforme e se troppi elementi si sono fatti problematici, allora approfittare di questa occasione è d’obbligo. Sihoo, infatti, mette a disposizione due sedie ad un prezzo fortemente ribassato consentendo a tutti di poter avere una sedia confortevole a costi oltremodo vantaggiosi.

Queste le due opzioni disponibili ancora per pochi giorni:

Sihoo M18

Sihoo M18 è la soluzione di alto profilo, poiché mette insieme un triplo sostegno per la colonna vertebrale insieme ad una rete traspirante che è di grande conforto nei mesi più caldi. Il cuscino in spugna a forma di W consente una seduta morbida e accogliente poiché forgiata sulle forme dell’appoggio, mentre il supporto lombare regolabile permette di mantenere una posizione sempre corretta durante le proprie ore di attività. Mai sottovalutare questo aspetto: nel giro di pochi mesi questi dettagli fanno la differenza in modo del tutto sostanziale e chi già lavora molte ore a scrivania ben sa di cosa stiamo parlando.

Il doppio bracciolo laterale può essere adattato alle esigenze del singolo, mentre le ruote di appoggio permettono di trovare sempre la miglior posizione davanti al monitor o agli incartamenti. Al tutto si aggiunge la possibilità di reclinare di 126 gradi lo schienale per qualche attimo di rilassamento e concentrazione prima di riprendere i lavori.

Sihoo M18 è disponibile ad un prezzo pari a 149,99 Euro, con ben 150 Euro di sconto rispetto ai tradizionali 299,99 Euro del prezzo ufficiale.

La sedia da ufficio è disponibile nelle colorazioni nera, grigia e arancia. La versione nera è disponibile anche con ruote da Skate, per un tocco di design aggiuntivo e sconto addirittura maggiorato.

Sihoo M101C

Sihoo M101C è l’opzione low cost più interessante che si possa trovare. Il prezzo scende infatti da 129,99 a soli 49,99€ e ben difficilmente si potrà trovare a questo prezzo una sedia con lo schienale alto ed elegante, curvato a “S” per accompagnare la schiena e sostenere il collo, dotata di supporto lombare posteriore e doppio fine bracciolo. L’angolo di reclinazione posteriore arriva a 116 gradi di inclinazione ed il cuscino in spugna offre un’area di seduta di ben 52,5 x 44,5 cm.

Design semplice e minimal, curve ergonomiche, materiali durevoli: cinque ruote su cui spostarsi per trovare la miglior posizione e un comodo controller nella zona inferiore per poter regolare l’altezza. Ideale tanto in un ufficio quanto in una camera da studio, con le sue linee essenziali può accompagnare con semplicità ogni tipo di arredo. Una sedia da studio e ufficio che ha tutto quel che serve, ma soprattutto che è disponibile con uno sconto di ben 80€.

La sedia M101C è disponibile nei colori nero, rosso e giallo.

In entrambi i casi la spedizione è gratuita e sono disponibili 3 anni di garanzia. Il prodotto arriva smontato, ma bastano pochi minuti per assemblare il tutto e poter così dare inizio ai propri lavori con più comodità e maggior salubrità per la propria spina dorsale.

