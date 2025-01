Seagate batte ogni record e presenta un innovativo hard disk da ben 36TB

Seagate, da sempre un colosso nel settore storage, ha nuovamente alzato l’asticella presentando un hard disk da ben 36 TB: il più capiente mai realizzato dall’azienda.

Questo nuovo modello della serie Exos M arriva a breve distanza dal precedente primato, stabilito con un hard disk da 32 TB lanciato nel dicembre scorso.

Hard disk Seagate Exos M da 36TB: caratteristiche tecniche

Questi mastodontici hard disk sono pensati per i data center e soprattutto per i grandi provider di servizi cloud, come Microsoft e Amazon, che hanno un enorme bisogno di spazio d’archiviazione. Non aspettiamoci quindi di vederli nei negozi di elettronica: la loro destinazione è unicamente il mercato aziendale.

Il nuovo hard disk Exos M da 36 TB si distingue per la sua struttura: Seagate ha infatti abbandonato le vecchie tecnologie CMR e SMR, puntando esclusivamente sulla HAMR. Questa decisione è stata presa per ridurre del 25% il costo per terabyte, un fattore cruciale per mantenere gli hard disk competitivi in un mercato dove gli SSD stanno diventando sempre più accessibili. Questa mossa consolida la leadership di Seagate nel settore, superando di gran lunga la concorrenza. Western Digital, ad esempio, propone hard disk con una capacità massima di 32 TB e persino il numero di piatti fa la differenza: il nuovo disco di Seagate ne usa 10, contro gli 11 della concorrenza a fronte di una minore capienza. Anche Toshiba, un altro grande nome in questo campo, ha testato dischi simili ma con risultati inferiori in termini di capacità.

L’azienda non intende fermarsi e punta a raggiungere i 10 TB per piatto in un futuro non troppo lontano, avendo già testato con successo, in laboratorio, unità con più di 6 TB per piatto. Queste ultime potrebbero fare capolino sul mercato entro il 2030. Nel frattempo il mercato degli SSD è in forte espansione, con modelli da 122 TB attesi entro la fine del 2025. Il prezzo per TB si aggirerà intorno agli 80 dollari, ancora 4 o 5 volte più alto rispetto a quello degli hard disk, ma con prestazioni nettamente superiori. Questo spiega perché, nonostante l’avanzata inarrestabile degli SSD, gli hard disk siano ancora molto richiesti grazie al loro ottimo rapporto capacità/prezzo.